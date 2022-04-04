النوم خلال شهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - بقلم: ‏إبراهيم القميزي

خلال شهر رمضان، تتغير دورة النوم بشكل كبير لدى الصائمين، حيث يبدأ الصائم بتناول الطعام والشراب بعد غروب الشمس وفي فترة المساء، وتبعاً لذلك ينشط في هذه الفترة أيضاً مما يؤخر عملية النوم، ويقلل من ساعاته وجودته و من أسباب تغير نمط النوم في رمضان

تناول الطعام في وقت متأخر أي بعد غروب الشمس، بالإضافة إلى وجبة السحور ما قبل أذان الفجر والإمساك عن الطعام

وبدء العمل في وقت متأخر من ساعات الصباح وزيادة الواجبات الاجتماعية ولقاء الأقارب والأصدقاء في فترة المساء ولساعات متأخرة من الليل.

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التأخر في الخلود إلى النوم؛ وتقطع النوم لتناول وجبة السحور؛ ومشاهدة التلفاز بكثرة ومتابعة المسلسلات الرمضانية لساعات متأخرة من الليل؛ ومع اجتماع هذه العوامل جميعها في شهر رمضان، يتأثر نمط النوم الطبيعي لدى الصائمين، مما يؤثر على الصحة الجسدية والنفسية للصائم.

‏ولذلك فإن تغير نمط النوم في رمضان على الصائم يأتي بسبب تناول الطعام في وقت متأخر من ساعات المساءوذلك يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم في الليل بسبب زيادة العمليات الأيضية، وفي المقابل، فإن درجة حرارة الجسم في ساعات الليل عادة ما تنخفض لتساعد الجسم على الاسترخاء والخلود إلى النوم بسهولة؛ وبالتالي فإن ارتفاع درجة حرارة الجسم في ساعات الليل تساهم في زيادة نشاطه وقلة النوم في الليل، و (للأسف) تنخفض درجة حرارة الجسم خلال ساعات النهار بسبب الصيام وعدم تناول الطعام والشراب لتؤدي إلى قلة اليقظة والشعور المستمر بالنعاس، وتغير المزاج.

‏ومن أهم النصائح لنوم صحي في رمضان؛ تجنب تناول المشروبات التي تحتوي على الكافيين قبل النوم؛ وعدم ممارسة أي نشاط بدني قبل ساعة من النوم تقريباً؛ وتجنب تناول الطعام قبل ثلاث ساعات تقريباً من النوم؛ ومحاولة الخلود مبكراً إلى النوم؛ والتأكد من أن تكون درجة حرارة الغرفة لطيفة؛ ومحاولة تعتيمها قدر الإمكان.

*أخصائي التنفس و مهتم بعلم اضطرابات النوم.