عاجل | لجنة لمتابعة الأطفال في المصليات النسائية بالحرم النبوي

كما أعدت الوكالة مبادرة «لمسة وفاء» وتتضمن برنامجين الأول سفرة لإفطار الموظفات المتقاعدات في وكالة المسجد النبوي خلال شهر رمضان، والثاني شراكة مع دار الرعاية الاجتماعية، ويتضمن استقبال مستفيدة الدار في الروضة كمجموعة كاملة والعناية بهم - زيارة أسبوعية لدار الرعاية الاجتماعية لتناول الإفطار، وسوف تكون هذه الزيارة دورية كل شهر بعد انتهاء شهر رمضان. في حين تم تخصيص الفترة الصباحية في الزيارة للروضة الشريفة باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للروضة لأول مرة بمعدل 550 زائرة للفوج الواحد خلال عشرين دقيقة حيث تعمل الخطة التشغيلية على تنظيم الدخول في المسارات ومطابقة التصاريح لجميع الفئات وتوجيه الزائرة خلال وصولها حتى الخروج.
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