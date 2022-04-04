عاجل | لجنة لمتابعة الأطفال في المصليات النسائية بالحرم النبوي

استعرضت خطة وكالة شؤون المسجد النبوي القسم النسائي تشكيل لجنة لمتابعة الأطفال في المصليات النسائية، مع حث الزائرات على ضبط الأطفال ومتابعتهم أثناء الحضور إلى المسجد، إضافة لإطلاق المبادرات بما يتناسب مع حاجة الموظفات عبر تخصيص وجبات الفطور والسحور لهن خلال شهر رمضان.

كما أعدت الوكالة مبادرة «لمسة وفاء» وتتضمن برنامجين الأول سفرة لإفطار الموظفات المتقاعدات في وكالة المسجد النبوي خلال شهر رمضان، والثاني شراكة مع دار الرعاية الاجتماعية، ويتضمن استقبال مستفيدة الدار في الروضة كمجموعة كاملة والعناية بهم - زيارة أسبوعية لدار الرعاية الاجتماعية لتناول الإفطار، وسوف تكون هذه الزيارة دورية كل شهر بعد انتهاء شهر رمضان. في حين تم تخصيص الفترة الصباحية في الزيارة للروضة الشريفة باستخدام كامل الطاقة الاستيعابية للروضة لأول مرة بمعدل 550 زائرة للفوج الواحد خلال عشرين دقيقة حيث تعمل الخطة التشغيلية على تنظيم الدخول في المسارات ومطابقة التصاريح لجميع الفئات وتوجيه الزائرة خلال وصولها حتى الخروج.