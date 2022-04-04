القبض على مواطن ظهر في فيديو يتعاطى مواد مخدرة

عاجل | لجنة لمتابعة الأطفال في المصليات النسائية بالحرم النبوي استعرضت خطة وكالة شؤون المسجد النبوي القسم النسائي تشكيل لجنة لمتابعة الأطفال في المصليات النسائية، مع حث الزائرات على ضبط الأطفال... المدينة المنورة: سعد الحربي المدينة المنورة: سعد الحربي 03 رمضان 1443 هـ 03 رمضان 1443 هـ

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