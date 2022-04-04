15 عاما من انتظار عزيزية الخبر لمستشفى حكومي

يفتقر سكان 14 حيا في عزيزية الخبر إلى الخدمات الصحية التي تتناسب مع كثافة السكان الموجودين في 14 حيا مع تعثر مستشفى الخبر الحكومي الذي توقف منذ نحو 15 عاما، الأمر الذي أجمع عليه الأهالي مؤكدين عدم تحرك وزارة الصحة لحل هذه الأزمة طيلة السنوات الماضية.

إكمال المشروع

تساءل المواطنان محمد الدوسري وعبدالرحمن آل زمانان من سكان حي العقيق بالعزيزية، لماذا غابت وزارة الصحة عن إكمال مشروع مستشفى الخبر الحكومي، مطالباً الوزارة باستحداث مراكز صحية نموذجية لخدمة أهالي أحياء العزيزية، مؤكداً أن الأهالي بحاجة إلى خدمة طبية يستحقونها.

واستغربت المواطنة شروق محمد من تعثر مشروع المستشفى الذي طال انتظاره لخدمة أهالي الأحياء مطالبة بسرعة إيجاد حل لهذه المشكلة التي أرقت السكان.

رد مسؤول

من جهته أوضح المتحدث الرسمي لتجمع الشرقية الصحي محمد مقيبل لـ«دوت الخليج»، أنه في شأن تعثر مستشفى الخبر الحكومي الواقع في حي العزيزية، فإن اللجنة المشكلة خلصت بحسب الأمر السامي الكريم القاضي إلى دراسة المشاريع المتعثرة، التي من ضمنها مستشفى الخبر الحكومي إلى عدة توصيات من ضمنها استمرار استكمال ودعم مشروع المستشفى من ميزانية وزارة الصحة لعام 2022 وتم الرفع للجهات المختصة لاعتماد ذلك. وفي ما يخص تطوير المراكز الصحية في محافظة الخبر وحي العزيزية خصوصاً، ذكر محمد مقيبل أنه تم وضع خطة استراتيجية لتطوير المراكز من عام 2021 حتى عام 2025 إذ تشمل دمج المراكز الصغيرة المستأجرة التي لا تخدم بيئتها المستفيدين بالشكل المأمول والاستعاضة بمركز صحي ذي بيئة عمل خدمية مناسبة بمساحات أكبر لخدمة أكثر من تجمع سكاني في وقت واحد وبجودة عالية، مؤكداً أنه أُعلن عن طلب استئجار مبان مناسبة وفقاً للهوية الوزارية المعتمدة في أحياء العزيزية، وتقوم لجنة أجور الدور بالمرور على المواقع المعروضة واختيار الأنسب منها، مضيفاً أنه تم ضمن الخطة الاستراتيجية لتطوير القطاع بناء مركز صحي مرجعي في أحد أحياء العزيزية ويمتد عمله إلى 16 ساعة بخدمات أوسع من الخدمات التي يقدمها المركز الصحي المتكامل.

معاناة الأهالي

قال المواطن سالم الوادعي، إن أحياء عزيزية الخبر بحاجة إلى مراكز صحية أكثر كونها تُعد وجهة حديثة للمحافظة وللزائرين، مطالباً بإيجاد خدمات طبية تحقق تطلعات أهالي الأحياء. وأعرب المواطن سلطان الزغيبي، عن معاناة ساكني حي البحيرة في العزيزية من بعد المسافة لأقرب مستشفى لهم، إذ يبعد مستشفى الملك فهد الجامعي التعليمي عنهم قرابة 17كم ما يعادل نحو 18 دقيقة وتزيد المدة في أوقات الذروة، مشيراً إلى أن أحياء العزيزية بحاجة إلى مستشفى يخدم الأهالي، خصوصاً أن المستشفى الجامعي يخدم جميع أهالي محافظة الخبر، مطالباً وزارة الصحة بالنظر إلى تعثر مستشفى الخبر الحكومي ومعالجة وضعه الإنشائي في أقرب وقت.

المراكز المستأجرة

أضاف المتحدث الرسمي لتجمع الشرقية الصحي أن من خطط التطوير المعمول بها بقطاع الخبر استبدال المراكز المستأجرة من مبان سكنية إلى معارض ليتم التحكم بها بتوزيع الخدمات الصحية بها وسهولة تصميمها بما يخدم المستفيدين بالشكل المأمول، مشيراً إلى توفر معايير الأمن والسلامة والجودة، إضافة إلى وجود خطة لبناء الأراضي الخاصة بوزارة الصحة بعد دراسة ومعرفة وحصر الأحياء ذات الكثافة السكانية وتحديد المواقع التي لا يوجد بها خدمات صحية. وذكر محمد مقيبل أنه يوجد في قطاع الرعاية الصحية بالخبر خدمة «تطمن» إذ خُصص مركز صحي حي الجسر لتقديم هذه الخدمة، حيث استُقبل من به أعراض وفق البروتوكول المعتمد من الجهات الوقائية لتصنيف الحالات، مضيفاً أنه تم اختيار المركز بعد دراسة وضعه وسعته ومدى ملاءمته لتقديم الخدمة.

تعثر مستشفى الخبر الحكومي

01 أكثر من 15 عاما.

02 المستشفى الوحيد لأحياء العزيزية.

03 يخدم 14 حيا.

04 يستفيد منه أكثر

100 ألف نسمة.