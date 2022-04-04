4 ملايين اتصال للمركز الوطني للعمليات الأمنية

بلغ إجمالي الاتصالات الواردة للمركز الوطني للعمليات الأمنية 911 خلال الأشهر الثلاثة الماضية 4.126.695 اتصالا، وذلك في منطقتي الرياض ومكة المكرمة، وتنوعت الاتصالات بين حوادث وحالات إنسانية وتوجيه وإرشاد وحالات السلامة واستفسارات، وبلغ إجمالي الاتصالات في منطقة الرياض نحو 2.223.485 وفي مكة المكرمة 1.903.210.

أعمال المركز

يقدم المركز الوطني للعمليات الأمنية الخدمة الأمنية بما تحويه من معلومات وإحصاءات وتقارير للأجهزة الأمنية المرتبطة بوزارة الداخلية، إضافة لقيامه بالدور التنسيقي لجهود تلك الأجهزة فيما بينها من جانب، وإذا دعت الحاجة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية أو الأهلية بالدولة من جانب آخر... كما يقوم المركز بمتابعة الحالات الطارئة الأمنية لتقييم الموقف، ومدى الحاجة للتدخل إذا تعدت الحالة الطارئة إمكانات الجهة المعنية بمعالجتها أو امتدت تأثيرات تلك الحالة للمستوى الوطني.

جمادى الأولى

الرياض

730.574 اتصالا

مكة المكرمة

646.064 اتصالا

الإجمالي

1.376.638

جمادى الآخرة

الرياض

720.689 اتصالا

مكة المكرمة

625.148

الإجمالي

1.345.837

رجب

الرياض

772.222 اتصالا

مكة المكرمة

631.998 اتصالا

الإجمالي

1.404.220

أنواع الاتصالات

حوادث

حالات إنسانية

توجيه وإرشاد

حالات السلامة

استفسارات