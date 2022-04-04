4 ملايين اتصال للمركز الوطني للعمليات الأمنية

أعمال المركز
يقدم المركز الوطني للعمليات الأمنية الخدمة الأمنية بما تحويه من معلومات وإحصاءات وتقارير للأجهزة الأمنية المرتبطة بوزارة الداخلية، إضافة لقيامه بالدور التنسيقي لجهود تلك الأجهزة فيما بينها من جانب، وإذا دعت الحاجة التنسيق بين الأجهزة الأمنية والقطاعات الحكومية أو الأهلية بالدولة من جانب آخر... كما يقوم المركز بمتابعة الحالات الطارئة الأمنية لتقييم الموقف، ومدى الحاجة للتدخل إذا تعدت الحالة الطارئة إمكانات الجهة المعنية بمعالجتها أو امتدت تأثيرات تلك الحالة للمستوى الوطني.
جمادى الأولى
الرياض
730.574 اتصالا
مكة المكرمة
646.064 اتصالا
الإجمالي
1.376.638
جمادى الآخرة
الرياض
720.689 اتصالا
مكة المكرمة
625.148
الإجمالي
1.345.837
رجب
الرياض
772.222 اتصالا
مكة المكرمة
631.998 اتصالا
الإجمالي
1.404.220
أنواع الاتصالات
حوادث
حالات إنسانية
توجيه وإرشاد
حالات السلامة
استفسارات
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