سلال رمضانية بخصوصية

تبادر المؤسسات والجمعيات الخيرية في شهر رمضان بتوزيع السلال الغذائية على المستفيدين من خدماتها امتداداً لدورها الفاعل وما تمليه المسؤولية المجتمعية التي توجب التكاتف وضمن الجهود الفاعلة للقطاع غير الربحي للفئات ذات الاحتياج المادي الأقل وانطلاقا من احترام حقوق الإنسان، وترسيخاً للقيم الإنسانية وروح التكافل الاجتماعي.

المستفيدون من الجمعيات

ويزيد عدد الجمعيات الخيرية في المملكة على 1300 متعددة التصنيفات في المناطق والمحافظات ويعتمد تسجيل المستفيد على أن يكون سعودي الجنسية ويقيم بالموقع الجغرافي بنطاق عمل الجمعية إضافة إلى تقديم الأوراق الثبوتية لوضعه المالي والأسري ويتم تسجيل المستفيد بعد البحث والتقصي وإتمام اعتماده وإدراجه ضمن قائمة المستفيدين من خدمات الجمعية.

وتتبع جمعيات توزيع بطاقات شرائية وكوبونات مدفوعة الثمن توزع للمستفيدين ليشتروا ما يريدون من الأسواق التي تتعاقد معها الجمعيات احتراماً للخصوصية، وأيضاً تتبع جمعيات إيداع مبلغ السلة بالحسابات البنكية الخاصة بالمستفيد بطرق التحويل السريع.

سلال جاهزة

وتقدم الجمعيات الخيرية السلال الغذائية في شهر رمضان للمستفيدين إضافة إلى خدماتها لهم طوال العام وتتعدد السلال الرمضانية بأنواع المواد الغذائية، ويتم تقديم السلال بعدة طرق منها، تسليم السلة بمقر مستودع الجمعية مجهزة تضم من 8 إلى 25 نوعاً من المواد الغذائية، وتوصل الجمعيات السلال للأسر والمستفيدين غير القادرين المجيء للجمعية.

وشددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتعاميم على الجمعيات على حفظ حقوق المستفيدين دائما بعدم تصويرهم ونشرها في وسائل الإعلام أو التصاميم الإعلانية للبرامج أو التقارير الخاصة بأعمال الجمعيات ومن ضمنها السلال الغذائية الرمضانية ويكتفى بعرض المواد الغذائية فقط بالإعلام والتقارير.

كوبونات شرائية

وتوزع جمعية شمعة أمل الكوبونات الشرائية للمستفيدين والمستفيدات بمقرها طوال الأسابيع الماضية والأسبوعين المقبلين من شهر رمضان بـ1200 كوبون ويستلمون الكوبون ليشتروا احتياجاتهم من الأسواق المعتمدة من تعدد المواد الغذائية والأصناف المرغوبة للمستفيد، وتستمر الجمعية في نهج الكوبونات كل عام لحفظ كرامتهم وتلبية لرغباتهم.