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6 آلاف سلة غذائية للأيتام

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وزعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمكة المكرمة والمدينة المنورة ومحافظة الطائف «كهاتين» التابعة لوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أكثر من 6000 سلة غذائية لمستفيديها من الأيتام وأسرهم مع قدوم رمضان المبارك.

وأوضح مدير عام الجمعية أحمد اللحياني، أن المنتجات الغذائية التي وزعتها الجمعية في انطلاق مبادراتها في شهر رمضان، كانت بشراكة وتعاون ودعم مجموعة من الجهات لتحقيق المسؤولية المجتمعية وتلبية احتياجات الأسر في الشهر الكريم.

وأضاف أن المبادرات مستمرة طيلة الشهر، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة للأيتام تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي ترقى بحياتهم المعيشية.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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