وأوضح مدير عام الجمعية أحمد اللحياني، أن المنتجات الغذائية التي وزعتها الجمعية في انطلاق مبادراتها في شهر رمضان، كانت بشراكة وتعاون ودعم مجموعة من الجهات لتحقيق المسؤولية المجتمعية وتلبية احتياجات الأسر في الشهر الكريم.
وأضاف أن المبادرات مستمرة طيلة الشهر، وتهدف إلى تحسين جودة الحياة للأيتام تحقيقًا لرؤية المملكة 2030 من خلال تقديم حزمة من الخدمات التي ترقى بحياتهم المعيشية.
كانت هذه تفاصيل خبر 6 آلاف سلة غذائية للأيتام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.