مدارس رمضانية لأول مرة بعد 14 عاما

عاد طلاب وطالبات المدارس لأول مرة إلى مقاعد الدراسة في شهر رمضان بعد قرابة 14 عامًا ولأول مرة من خلال الفصل الدراسي الثالث الذي بدأ منتصف شهر شعبان حيث انتظم الطلاب بالمدارس باختلاف مواعيد الحضور، وفق النظام المرن الذي يبدأ من التاسعة صباحًا حتى العاشرة في مختلف مناطق المملكة، في حين نبهت بعض المدارس أولياء الأمور بتفطير أبنائهم الصغار بالمنازل قبل الحضور للمدرسة أو توفير وجبة غذائية خاصة أثناء إحضاره للمدرسة لتعذر تشغيل المقصف في شهر رمضان، ووضعت المدارس خططها المختلفة حول الإشراف على الطلاب بفترة الإفطار.

يذكر أن وزارة التعليم فعلت مبدأ الشراكة الأسرية للمساهمة في استكمال وإنجاح مسيرة العملية التعليمية لأبنائهم خلال رمضان وفي العام الدراسي الحالي.

واعتمدت بالتنسيق مع الجهات الحكومية المعنية في مناطق المملكة توقيت بداية اليوم الدراسي لشهر رمضان المبارك، حيث حدّدت بدء اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحًا، ومنحت مديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية تقديم زمن بدء اليوم الدراسي لمدة ساعة، بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة، وكذلك تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ 35 دقيقة.