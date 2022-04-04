100 عينة عشوائية يوميا لفحص ماء زمزم

أفضل جودة
ويعمل موظفو المختبر على سحب عينات يومية من جميع مصادر مياه زمزم بالمسجد الحرام (مشربيات - نقاط تعبئة حارة وباردة - خزانات اساتنليس ستيل - حافظات - حافظات محمولة - خزانات تبريد ماء زمزم - عبوات - بئر زمزم) للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ميكروبات وتقديمها لرواد بيت الله الحرام بأفضل جودة ووفق أعلى المعايير الصحية العالمية.
تحليل العينات
ويبدأ بعد ذلك تحليل العينات ميكروبولجيًا بتعقيم كبينة السلامة «المكان المخصص للتحليل» بالأشعة فوق البنفسجية وتحضير البيئة المخصصة للكشف عن البكتيريا ومزجها بماء زمزم وإدخالها في المكان المخصص للحضانة على درجة حرارة 37 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 24 ساعة إلى 48 ساعة وملاحظة نمو البكتيريا -إن وجدت-، إضافة إلى التحليل الكيميائي الذي يجري خلاله الكشف عن نسبة الأملاح في المياه ونسبة الكلور والعناصر الكيميائية الأخرى خلال 4 ساعات فقط.
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