خادم الحرمين يتلقى تهاني أمير الكويت ورئيسي تونس وتشاد بحلول رمضان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تلقى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اتصالا هاتفيا أمس، من أمير دولة الكويت الشقيقة الشيخ نواف الصباح، هنأه فيه بحلول شهر رمضان المبارك.

وبادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بالشهر الفضيل، سائلا الله تعالى أن يعيده على الجميع باليمن والمسرات.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا، أمس الأول، من رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيد، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وبادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذا الشهر المبارك، داعيا الله سبحانه وتعالى أن يعيده على البلدين والشعبين الشقيقين بالخير والنماء.

كما تلقى خادم الحرمين الشريفين اتصالا هاتفيا، أمس الأول، من رئيس المجلس الانتقالي رئيس جمهورية تشاد محمد إدريس ديبي إتنو، هنأه خلاله بحلول شهر رمضان المبارك.

وبادله خادم الحرمين الشريفين التهنئة بهذه المناسبة، سائلا الله العلي القدير أن يعيدها على الأمة الإسلامية بالخير والبركات.

إلى ذلك هنأ خادم الحرمين الشريفين، رئيس جمهورية السنغال ماكي سال، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك في برقية تهنئة، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما هنأ ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، رئيس جمهورية السنغال، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية السنغال الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.