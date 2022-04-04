شكرا لقرائتكم خبر إتاحة التحقق الكترونيا من صكوك حصر الورثة القديمة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بعد نجاح المرحلة الأولى التي كانت تختص بالصكوك التابعة لمحكمة الأحوال الشخصية بالرياض، أعلنت وزارة العدل اكتمال إطلاق خدمة التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة عبر بوابة ناجز الالكترونية Najiz.sa.

وأوضحت أن الخدمة شملت جميع الصكوك الصادرة من جميع المحاكم في مختلف مناطق المملكة، ضمن السعي إلى التيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم، مشيرة إلى أن الخدمة تمكن المستفيد من التحقق من صكوك حصر الورثة غير الالكترونية ومطابقتها بنسخة الكترونية من خلال بوابة ناجز.

وبينت الوزارة أنه يمكن الاستفادة من الخدمة، من خلال الدخول على بوابة ناجز الالكترونية ثم اختيار الخدمات الالكترونية واختيار خدمة «التحقق من وثيقة حصر الورثة» من خلال الحالات الاجتماعية.

يذكر أن وزارة العدل أتاحت نحو 130 خدمة الكترونية عبر بوابة ناجز في جميع القطاعات عبر خطوات ميسرة؛ مما يغني المستفيدين عن زيارة المقرات العدلية.