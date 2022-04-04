شكرا لقرائتكم خبر مصادرة 80 كجم لحوم فاسدة بمليساء جدة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الأمانة أن الفرق الرقابية تمكنت من ضبط وإغلاق موقعين «أحواش» مخالفة بحي القرينية، مبينة أنه جرى مصادرة وإتلاف 80 كجم من اللحوم، والتي كانت في حالة حفظ سيئة، ودون وجود أي بيانات توضح المصدر أو التاريخ.
وتثمن الأمانة، تعاون المواطنين وإسهامهم في تحسين الخدمات بالإبلاغ عن المخالفات خلال تطبيق «بلدي» أو عبر رقم البلاغات الموحد 940.
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