أمانة العاصمة المقدسة تدعو أصحاب الأراضي الفضاء لتسويرها

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعت أمانة العاصمة المقدسة ملاك الأراضي الفضاء للمسارعة في إصدار تراخيص التسوير عبر منصة «بلدي»، ووفقا للنماذج والمعايير والضوابط المعتمدة من الوزارة، وذلك قبل البدء برصد امتثال الملاك مطلع يوليو القادم، وتستهدف المبادرة ضبط الأراضي الفضاء الواقعة في الشوارع التجارية وتوحيد مظهرها مع المباني المحيطة، والحد من تراكم المخلفات داخل تلك الأراضي وحمايتها من التعديات وتوضيح حدود الملكية للأرض. وبدأت الأمانة ممثلة في بلدياتها الفرعية والمرتبطة في وقت سابق بالعمل بالحملة التوعوية والتي استهدفت ملاك الأراضي الفضاء (التجارية) والواقعة على المحاور الرئيسة بمرحلتها الأولى بإشعار ملاك الأراضي لمراجعة البلدية وتصحيح وضع أراضيهم وتسهيل إجراءات استخراج التصاريح المطلوبة للتسوير بما يتوافق مع دليل تسوير الأراضي الفضاء الذي أطلقته الوزارة والذي يسهم في تحسين المشهد الحضري ومعالجة التشوه البصري، إضافة إلى أنها تشكل حماية للملاك من التعديات وسوء استخدامات الأراضي، ورفع مستوى أنسنة المدن. 5 إجراءات ضرورية: دعوة ملاك الأراضي لسرعة تصحيح وضع أراضيهم الإسراع في استخراج التصاريح الرسمية وفقا للائحة المرحلة الثانية هي مرحلة الرقابة وتطبيق اللائحة رصد امتثال الملاك اعتبارا من الأول من يوليو 2022 تسوير الأراضي الفضاء سيكون إلزاميا في بعض المناطق

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