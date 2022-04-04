شكرا لقرائتكم خبر 6 أشهر سجنا وغرامة 100 ألف لمنتحلي الألقاب الطبية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حظرت النيابة العامة اتخاذ أي مظاهر خارجية من شأنها أن تنشئ اعتقادا كاذبا لدى الآخرين، في صفة الشخص بممارسته لأي من المهن الصحية بصفة غير صحيحة.

ويعاقب بالسجن مدة تصل إلى 6 أشهر وغرامة تصل إلى 100 ألف ريال كل من استعمل وسيلة من وسائل الدعاية من شأنها حمل الجمهور على الاعتقاد بأحقيته في مزاولة المهن الصحية خلافا للحقيقة.

كما يعاقب من انتحل لنفسه لقبا من الألقاب التي تطلق عادة على مزاولي المهن الصحية، وكذلك من وجدت لديه آلات أو معدات مما يستعمل عادة في مزاولة المهن الصحية دون أن يكون مرخصا له بمزاولة تلك المهن أو دون أن يتوفر لديه سبب مشروع لحيازتها.

وبحسب مشروع نظام مزولة المهن الصحية، تكون مدة الترخيص بالمزاولة وفقا لما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا النظام، ولا يجوز لمن انقطع عن مزاولة المهنة مدة سنتين متتاليتين - لغير أغراض الدراسة والتدريب في مجال المهنة- العودة لمزاولتها إلا بعد تجديد الترخيص، و تحدد اللائحة التنفيذية قواعد استقدام الأطباء الزائرين وتسجيلهم والترخيص لهم.

شروط ترخيص مزاولة المهن الصحية:







الحصول على المؤهل المطلوب للمهنة من أي كلية طبية أو كلية صيدلة أو كلية علوم طبية تطبيقية أو كلية صحية.



أن يكون قد أمضى مدة التدريب الإجبارية المقررة للمهنة، وأن تتوافر لديه اللياقة الصحية.



التسجيل لدى الهيئة وفقا لمتطلبات التسجيل التي تحددها.



ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة إلا إذا رد إليه اعتباره.



يعد التعيين في الجهات الحكومية في وظائف المهن الصحية بمثابة الترخيص بمزاولة المهنة في هذه الجهات.



5 محظورات للممارس الصحي: