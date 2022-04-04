أجواء من الإيجابية والجدية بأول يوم دراسي في رمضان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في أجواء من الإيجابية والجدية، انتظم خلال اليوم الدراسي الأول من شهر رمضان نحو 6 ملايين طالب وطالبة حضوريا في جميع المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام الحكومي والأهلي والأجنبي، ومعاهد وبرامج التربية الخاصة، وسط أجواء من الإيجابية والجدية.

وتأتي هذه العودة بعد توقف دام 15 عاما عن الدراسة في رمضان منذ عام 1428 الموافق 2007.

وكان الأربعاء 21/9/1428 آخر أيام الدراسة وفقا للتقويم الدراسي للسنوات العشر الماضية، والذي كان يقضي بأن رمضان يعد إجازة رسمية لمنسوبي التعليم. واعتمدت وزارة التعليم توقيت بداية اليوم الدراسي لرمضان هذا العام 1443هـ، في جميع المدارس، ضمن الفصل الدراسي الثالث، كما حددت الوزارة بداية الدراسة في مدارس التعليم المستمر.

بداية محفزة

وبدأ الطلبة يومهم الدراسي في ظل تهيئة وزارة التعليم للبيئة التعليمية المحفزة والداعمة لاستمرار العملية التعليمية خلال الشهر الفضيل، وذلك من خلال حث إدارات التعليم بالمناطق والمحافظات على تعزيز البرامج التوعوية والتثقيفية، لا سيما لطلبة الصفوف العليا من المرحلة الابتدائية ومرحلتي المتوسطة والثانوية؛ التي تبرز للطلاب والطالبات القيمة الحقيقية لطلب العلم خلال شهر رمضان، وما يمثله من رصيد يتشارك فيه الطالب أجر العبادة والصوم.

كما حرصت الوزارة على مواءمة العملية التعليمية مع الظروف البدنية أثناء الصوم، وتعزيز الاستعداد النفسي لعودة الدراسة خلال شهر رمضان، مطبقة العمل بالنظام المرن؛ حيث يبدأ اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحا، مع تخصيص الوقت الزمني للحصة الدراسية بما لا يتجاوز 35 دقيقة، إلى جانب منح مديري التعليم في المناطق والمحافظات صلاحية تحديد زمن بدء اليوم الدراسي بالتنسيق مع الجهات المعنية في المنطقة أو المحافظة، ومواءمة العملية التعليمية بين طلبة التعليم العام خلال الفترة الصباحية، وطلبة التعليم المستمر خلال الفترة المسائية، بما يحافظ على جودة المخرجات والتحصيل العلمي للطلاب والطالبات.

شراكة فاعلة

وأكدت وزارة التعليم أهمية الشراكة الفاعلة لأولياء الأمور في هذه المرحلة، وذلك من خلال تعزيز دورهم في تشجيع أبنائهم على الدراسة خلال الشهر الفضيل، وإعانتهم على تنظيم أوقاتهم بما في ذلك حصولهم على القسط الكافي من النوم، إلى جانب تأمين البيئة المناسبة والجو النفسي والاجتماعي والصحي للمراجعة والاستذكار.

وكان مكتب التربية العربي لدول الخليج في محافظة جدة أقام احتفالية لتكريم المدارس الفائزة بجائزة مكتب التربية العربي للتميز المدرسي في دورته الأولى للدول الأعضاء بالمكتب، حيث حققت المملكة الفوز بجميع فئات الجائزة «الذهبية والفضية والبرونزية»، وفازت بالفئة الذهبية الثانوية الثالثة عشرة بنجران للبنات، فيما فازت بجائزة الفئة الفضية الثانوية الأولى بنات لتحفيظ القرآن الكريم بالمدينة المنورة، وبالفئة البرونزية فازت ثانوية الملك عبدالعزيز بالنماص للبنين.

6.1 ملايين طالب وطالبة الإجمالي

5.1 ملايين طالب وطالبة بالمدارس الحكومية

2.6 مليون طالب بالمدارس الحكومية

2.5 مليون طالبة بالمدارس الحكومية

518 ألف معلم ومعلمة

34 ألف مدرسة في كافة المناطق

الدوام المدرسي:







اليوم الدراسي ما بين الساعة التاسعة إلى العاشرة صباحا



منح مديري التعليم صلاحية تقديم زمن بدء اليوم الدراسي



تحديد الوقت الزمني للحصة الدراسية بـ35 دقيقة



النظام المرن: