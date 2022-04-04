نقش الحناء.. مبادرة لتدريب الأطفال على الصيام

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ابتكر عدد من الأسر بمنطقة الحدود الشمالية مبادرة تشجيعية وتحفيزية للأطفال على الصيام، وهو نقش الحناء للبنات، مما يعينهن على تذكر الصيام والتوقف عن الأكل. ويتنوع نقش الحناء على أشكال إبداعية مختلفة، ويعبر عن الماضي الجميل للأمهات والجدات، حيث أصبحت في وقتنا الحاضر من الهدايا التي تقدم للصغيرات في المناسبات كشهر رمضان المبارك والأعياد.



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