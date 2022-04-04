الأحوال المدنية تقدم خدماتها في 9 مواقع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تقدم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في 9 مواقع حول المملكة.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة بتقديم خدماتها أمس، للرجال في مركز قيا ومركز أبوراكة، فيما تقدم الخدمة الخميس في مقر الخطوط السعودية بمدينة جدة.

وتقدم الأحوال خدماتها في مقر إمارة نجران لمدة أسبوع للرجال، ولمدة يومين للنساء، فيما تقدم الخدمة الأربعاء للنساء في أمانة المنطقة.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف الثلاثاء خدماتها للرجال والنساء في مستشفى الأمير متعب بن عبدالعزيز بسكاكا، والأربعاء في مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي.

وتقدم الوحدات المتنقلة الأربعاء خدماتها للرجال في مقر إمارة منطقة حائل لمدة يومين، فيما تواصل الوحدات المتنقلة بالمنطقة الشرقية تقديم خدماتها للنساء في مجمع العثيم بالأحساء.