شكرا لقرائتكم خبر فوز 1520 طالبا وطالبة بجوائز كانجارو موهبة للرياضيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن الأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع «موهبة» الدكتور سعود المتحمي أمس، نتائج مسابقة «كانجارو موهبة للرياضيات 2022م»، في حفل ختامي أقيم عن بعد، بفوز 1520 موهوبا وموهوبة، يمثلون 13 منطقة تعليمية و35 إدارة تعليمية بجوائز المسابقة، وحصدهم 282 ميدالية ذهبية و493 ميدالية فضية و745 ميدالية برونزية.

وبارك للفائزين والفائزات هذا الإنجاز، مؤكدا أنهم يمثلون نخبة من ملايين الطلاب الذين اختاروا خوض غمار هذه المسابقة التي تعد إحدى أدوات الكشف عن المواهب.

وقدم المتحمي التهنئة لمدارس الطلاب الفائزين ومعلميهم وأسرهم على هذا الإنجاز والتفوق، متمنيا لهم المزيد من التميز من خلال البرامج التي ستقدمها لهم «موهبة» في الفترة المقبلة، لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم ووضعهم على أول طريق العالمية وحصد الجوائز. مهنئا الطلاب على شغفهم بمادة الرياضيات، الذي يدل على نسبة ذكاء عالية، ومحتوى معرفي بحكم هذا الشغف، مضيفا أن الجميع فائز في هذه المسابقة، حتى من لم يحالفه الحظ، فهو بمجرد مشاركته في المسابقة أصبح فائزا، لكنه يحتاج إلى مزيد من الممارسة، حيث لم يعد التعليم مقصورا على المدرسة والمعلم.

وأفاد بأن من لم يوفق بالاستمرار، فهو يمتلك تجربة لم تنضج بعد، وتحتاج إلى مزيد من التعلم فقط، حيث أصبح العالم الافتراضي مليئا بكل الاحتياجات والمحتويات والأساليب المتنوعة، مقدما لهم نصيحة بالتوسع في الاستفادة من هذه المعطيات، والبدء في بناء المعرفة والتعلم الذاتي.