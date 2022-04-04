شكرا لقرائتكم خبر فوز 1520 طالبا وطالبة بجوائز كانجارو موهبة للرياضيات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبارك للفائزين والفائزات هذا الإنجاز، مؤكدا أنهم يمثلون نخبة من ملايين الطلاب الذين اختاروا خوض غمار هذه المسابقة التي تعد إحدى أدوات الكشف عن المواهب.
وقدم المتحمي التهنئة لمدارس الطلاب الفائزين ومعلميهم وأسرهم على هذا الإنجاز والتفوق، متمنيا لهم المزيد من التميز من خلال البرامج التي ستقدمها لهم «موهبة» في الفترة المقبلة، لتنمية قدراتهم وصقل مواهبهم ووضعهم على أول طريق العالمية وحصد الجوائز. مهنئا الطلاب على شغفهم بمادة الرياضيات، الذي يدل على نسبة ذكاء عالية، ومحتوى معرفي بحكم هذا الشغف، مضيفا أن الجميع فائز في هذه المسابقة، حتى من لم يحالفه الحظ، فهو بمجرد مشاركته في المسابقة أصبح فائزا، لكنه يحتاج إلى مزيد من الممارسة، حيث لم يعد التعليم مقصورا على المدرسة والمعلم.
وأفاد بأن من لم يوفق بالاستمرار، فهو يمتلك تجربة لم تنضج بعد، وتحتاج إلى مزيد من التعلم فقط، حيث أصبح العالم الافتراضي مليئا بكل الاحتياجات والمحتويات والأساليب المتنوعة، مقدما لهم نصيحة بالتوسع في الاستفادة من هذه المعطيات، والبدء في بناء المعرفة والتعلم الذاتي.
كانت هذه تفاصيل خبر فوز 1520 طالبا وطالبة بجوائز كانجارو موهبة للرياضيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.