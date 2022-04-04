دعم ذوي طيف التوحد بـ212 برنامجا في المدارس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحتفي وزارة التعليم باليوم العالمي للتوحد وتواصل جهودها في تقديم 212 برنامجا في مدارس التعليم العام لذوي طيف التوحد، والمساهمة في تعزيز كافة الخدمات، والدعم المقدم لهم. وأشارت الوزارة إلى وجود 22 مركزا متخصصا لطلاب التوحد في المملكة. وتقدم الوزارة لهذه الفئة العزيزة 6 أنواع من الخدمات، هي: التعليمية والنفسية والمساندة، والصحية والاجتماعية. أشكال الدعم





مكافأة شهرية



قسائم تعليمية



نقل مدرسي



المستلزمات بالوسائل التعليمية



الأدلة التنظيمية والإرشادية



خدمات تعليمية



معاهد ومراكز توحد



فصول التوحد الملحقة بالمدارس العادية



برنامج الدمج بالصفوف العادية في المدارس





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