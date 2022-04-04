شكرا لقرائتكم خبر برامج رمضانية ذات طابع إنساني على القنوات السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تزخر الدورة البرامجية لموسم رمضان 2022م التي تقدمها هيئة الإذاعة والتلفزيون، بمجموعة من البرامج ذات الطابع الإنساني والتي تناقش جوانب عدة اجتماعية وإنسانية.

من بوابة الأعمال الإغاثية يأتي برنامج «إنسان»، ويقدمه الفنان فايز المالكي، والبرنامج يعرض على القناة السعودية ويسلط الضوء على الأعمال الإنسانية للمملكة من خلال معايشة حالات بواسطة فرق إغاثة متخصصة، حيث يجوب المالكي وفريقه بلدانا مختلفة، من أجل تقديم جملة من المساعدات بمختلف المجالات.

فيما برنامج «إعمار الأرض» يطل عبر شاشة قناة «SBC»، بموسمه الجديد، ويستعرض جهود المملكة ومساهمتها في التنمية خارجيا ويبرز قصص مشاريع الخير والعطاء وأثرها الملموس لدى الشعوب.

و»إعمار الأرض» الذي يقدمه الإعلامي إيهاب جاها للموسم الثاني على التوالي، يلتقي من خلاله بالقائمين على المشاريع لتعريف المشاهد بتفاصيل المشروع والمستفيدين منه، وذلك في رحلة ميدانية في كل حلقة.

وبطابع مختلف، ينطلق برنامج «مراحل» الحواري على شاشة قناة «SBC»، إذ يركز على استضافة ضيوف مختلفين كل حلقة، وإقامة تحديات للضيف وفي حال فوز الضيف بالتحدي يربح مبالغ مالية تخصص لأغراض إنسانية.

كما يتسم البرنامج الذي يقدمه علي العلياني على تقنية الواقع المعزز، ويتكون من عدة فقرات، ويقوم على محاورة الضيف عن شتى تفاصيل حياته، أما الجوائز المالية تذهب إلى حالات إنسانية مختارة بطريقة مدروسة وقانونية، بالتعاون مع «المنصة السعودية للعمل الخيري».

في حين تضم الدورة البرامجية لهيئة الإذاعة والتلفزيون خلال شهر رمضان المبارك مجموعة كبيرة من البرامج والمسلسلات، تتنوع بين الكوميدي والحواري والمسابقات والدراما والتشويق وبرامج الأطفال، تحاول الهيئة من خلالها تلبية تطلعات المشاهدين وتقديم محتوى يخاطب جميع الفئات والأعمار.

أبرز برامج هيئة الإذاعة والتلفزيون ذات الطابع الإنساني:

