اخبار الخليج – جلالة الملك المفدى يستقبل رؤساء البعثات الدبلوماسية

محمد بن مسعود - الدمام - استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بحضور صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله هذا اليوم في قصر الصخير أصحاب السعادة رؤساء البعثات الدبلوماسية المعتمدين لدى المملكة ، الذين نقلوا لجلالته تحيات قادة دولهم وأطيب تهانيهم وتمنياتهم بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، سائلين المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الكريمة على جلالته وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم بالخير والرفعة والتطور.

وأعربوا عن تقديرهم لجهود جلالة الملك المفدى الرائدة في ترسيخ علاقات البحرين مع بلدانهم والارتقاء بها نحو آفاق أرحب من التعاون والعمل المشترك المثمر.

وخلال اللقاء ، رحب حضرة صاحب الجلالة بسفراء الدول الشقيقة والصديقة وتبادل معهم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة المباركة ، مشيداً حفظه الله بالعلاقات الثنائية التاريخية الوثيقة التي تجمع مملكة البحرين ببلدانهم.

وأعرب جلالته عن تقديره للجهود الطيبة التي يواصل بذلها السفراء لتطوير وتنمية مجالات التعاون بين البحرين وبلدانهم الشقيقة والصديقة في ظل الحرص المتبادل على تحقيق كافة الأهداف والتطلعات المشتركة.

وأكد جلالته ان شهر رمضان المبارك هو شهر كريم يعزز قيم الأخوة والتكاتف والتلاحم بين الجميع، ويؤكد على المبادئ والتعاليم السمحة للدين الإسلامي الحنيف.