محمد بن مسعود - الدمام - هندي يقتل زوجته الشابة بطريقة مروعة لا تخطر على بال البشر .. ستنصدم عندما تعرف كيف قتل زوجته

أصدرت محكمة هندية حكماً نادراً بعقوبة مزدوجة بالمؤبد بحق هندي أدين بقتل زوجته بجعل كوبرا تلدغها وهي نائمة.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية، أنه تم القبض على سوراج كومار البالغ من العمر 28عاماً في منزله بولاية كيرالا بجنوب البلاد العام الماضي بعدما توفيت زوجته جراء لدغة أفعى.

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وأدانت محكمة في مقاطعة كولام، بقتل وتسميم زوجته البالغة من العمر 25 عاماً، وبالإقدام على محاولة سابقة بقتلها باستخدام أفعى.

حكم القاضي على المدان بعقوبتين متتاليتين بالمؤبد، ولكنه لم يقبل طلب الادعاء بإنزال عقوبة الإعدام بالوضع في الاعتبار عمره وفرصة إصلاحه.

وتعرضت المرأة للدغة المميتة بينما كانت تخضع للعلاج من لدغة ثعبان قبلها بأسابيع؛ ما أثار الريبة بين أفراد أسرتها، وكانت أسرتها زعمت أن زوجها يضايقها من أجل مشكلة تتعلق بالمهر.