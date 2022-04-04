روسيا توجه تحذيرا عاجلا للدول المطلة على البحر الأسود

محمد بن مسعود - الدمام - طالبت روسيا، اليوم، بعقد اجتماع لمجلس الأمن الدولي غدا الاثنين لمناقشة “استفزازات المتطرفين الأوكرانيين” في بوتشا، على حد وصفها حسبما أفادت وسائل إعلام عالمية.

من جانبها أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أنه سيتم فتح ممر إنساني جديد في ماريوبول غدًا، مؤكدة إجلاء أكثر من 123 ألف مدني من المدينة دون أي مساعدة من كييف حتى الآن.

وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن قافلة للصليب الأحمر الدولي فشلت في دخول ماريوبول بسبب إطلاق النار من الجانب الأوكراني.

وحذرت الدفاع الروسية في بيان لها، الدول المطلة على البحر الأسود من مخاطر الألغام البحرية التي زرعها الأوكرانيون.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد فيه أمين مجلس الأمن القومي والدفاع الأوكراني أن القوات الروسية تعيد انتشارها في سومي ونتوقع هجوما قريبا هناك.

وفي وقت سابق من اليوم وجهت السلطات الأوكرانية، اتهامًا ​للجيش الروسي​ بارتكاب مجزرة متعمدة بحق المدنيين في مدينة ​بوتشا​ الأوكرانية.

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وجاء توجيه الاتهام، بعدما أعلن المدعي العام الأوكراني العثور على 410 جثث لمدنيين في أراض استعادتها ​القوات الأوكرانية​ قرب ​كييف، بحسب العربية.

فيما أفادت فرانس برس، بأنه جرى العثور على على 57 جثة في مقبرة جماعية في بوتشا قرب كييف بعدما حررتها القوات الأوكرانية هذا الأسبوع، إذ أكد ذلك مسؤول الإغاثة المحلي في مدينة ​بوتشا​ الأوكرانية، سيرهي كابليتشنيعثر.