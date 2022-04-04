اخبار الرياضه السعوديه رئيس نادي «ضمك» أبو نخاع: لا أشاهد البرامج التلفزيونية.. لهذا السبب

• متى بدأت الصيام؟
•• في سن العاشرة تقريباً.
• ما الذكريات الأثيرة من رمضان؟
•• الذكريات كثيرة ولكن الجميلة منها كانت جلسات حلقات القرآن في الجامع الكبير، والجلوس مع الوالدين – رحمهما الله – بعد صلاة التراويح.
• هل تعد برنامجاً رمضانياً للشهر؟
•• أحاول أن أُخصص أغلب الوقت لتلاوة القرآن الكريم.
• أين تفضّل قضاء شهر الصيام؟
•• في منزلي مع زوجتي وأبنائي.
• كم رمضان صمته خارج الوطن؟
•• لم يسبق لي أن صمت رمضان خارج المملكة ولله الحمد.
• هل تدخل المطبخ، وما الذي تجيده من طبخات؟
•• كعادتي شخص لا أحب دخول المطبخ إلا للضرورة القصوى.
• من تدعو لمائدة الإفطار؟
•• إخواني وأخواتي وكل عزيز على نفسي.
• ما الوجبات المفضلة؟
•• الشوربة والسمبوسة والشعيرية.
• كيف تقضي يوم الصيام؟
•• الحرص على أداء الصلوات في المسجد مع الجماعة، وقراءة القرآن، والتواجد باستمرار في المنزل، وممارسة رياضة المشي.
• من تفتقد في رمضان؟
•• والدي ووالدتي وأخي محمد، رحمهم الله جميعا.
• ما برنامجك التلفزيوني المفضل؟
•• لم يعد هناك برنامج يجذبني، وأعتقد أن السبب يعود لأن كل البرامج الحالية تخدش الصيام.
• كم ساعة تقرأ، وما أبرز الكتب المفضّلة؟
•• حسب الوقت المتاح، ولكن وقت القراءة لا يقل عن ساعة، وأقرأ عادة عن حياة الرسول صلى الله عليه وسلم، والصحابة، وكتب تطوير الذات.
• عادة رمضانية تتمنى عودتها؟
•• مداولة الإفطار بين الأقارب، بمعنى أن يكون إفطار كل يوم في منزل.
• دعاء رمضاني لا تمل من تكراره؟
•• اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني.
• كاتب تحب أن تقرأ له؟
•• غازي القصيبي، ونجيب محفوظ، وعلي الحلبي.
• قارئ تؤثر سماع تلاوته؟
•• الشيخ ماهر المعيقلي.
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