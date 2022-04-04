اخبار الرياضه السعوديه «الزعيم» إلى نهائي كأس الملك

شهد الشوط الأول تفوقا شبابيا وسط تألق الثنائي ايفر بانيغا وفواز الصقور الذي تميزه بكراته العرضية، وكاد كارلوس جونيور يترجمها لأهداف لولا تألق الحارس عبدالله المعيوف. وفي الشوط الثاني تحصل الشباب على ركلة جزاء بعد ارتطام الكرة بيد المدافع متعب المفرج، تقدم لها القائد الشبابي بانيغا وأحرز الهدف الأول لفريقه (د:63)، لينتفض الهلال ويتمكن من إدراك التعادل عن طريق قائده سلمان الفرج من تسديدة من خارج منطقة الـ18 لتسكن الشباك الشبابية (د:72). وكاد البديل الهلالي ميشيل ديلغادو ينهي اللقاء بعد تجاوزه الحارس الشبابي فواز القرني، لولا فدائية تركي العمار وإبعاده الكرة لركلة زاوية. وفي الشوط الإضافي الأول تمكن مهاجم الهلال اوديون ايغالو من إحراز الهدف الهلالي الثاني بعد تسديدة قوية من خارج منطقة الـ18 في الزاوية البعيدة عن الحارس الشبابي فواز القرني (د:104). ولم تتغير النتيجة في الشوط الإضافي الثاني، لينتهي اللقاء بفوز الهلال بهدفين لهدف وتأهله لنهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.
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