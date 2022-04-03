شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع 160 ألف عبوة ماء زمزم في الروضة الشريفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وزعت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي اليوم, 160000 عبوة ماء زمزم المبارك في الروضة الشريفة والحرم القديم، إضافة إلى توفير 14000 حافظة ماء زمزم المبارك، موزعة في أرجاء المسجد وسطحه وساحاته، من خلال ثمان نقاط للتعبئة؛ لسهولة وصول الماء إلى جميع المواقع، كما وفرت 1200 نافورة للشرب بساحات المسجد النبوي.

ويأتي ذلك ضمن الجهود التي تقدمها وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، لتوفير ماء زمزم المبارك لقاصدي المسجد النبوي.