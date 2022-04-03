شكرا لقرائتكم خبر «كاوست» تتبنى مبادرة بيئية لتحويل البلاستيك إلى مادة مستدامة للطرق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أزال مئات المتطوعين من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية «كاوست» والمناطق المحيطة بها مثل ثول، النفايات من جوانب طريق جدة السريع، وذلك في حدث منسق بقيادة فريق المسؤولية الاجتماعية التابع لقطاع التقدم الوطني الاستراتيجي في الجامعة كجزء من مبادرة «دربنا أخضر» التي أطلقتها الجامعة.

وتمثل المبادرة التزام الجامعة الراسخ بتطوير مستقبل أكثر اخضرارا من خلال التنمية المستدامة للبنية التحتية للطرق.

وتهدف المبادرة التي جرى تطويرها بالتعاون مع شركتي «نابكو» و»داو» إلى حماية البيئة من خلال إطار عمل يشمل 4 عناصر. وسيجري استخدام النفايات البلاستيكية التي جمعت خلال المبادرة لإثبات إمكانات تقنية عملية مبتكرة تسمح بإعادة تصنيع البلاستيك إلى بيتومين مستدام باستخدام معدل تقليدي.

وبعد الحدث سيتم إنشاء طريق داخل الجامعة باستخدام مواد الطرق المستدامة الجديدة.

وخلال فعالية «دربنا أخضر»، أسهم المتطوعون في إزالة النفايات من على جانب الطريق السريع 55 - الممتد عبر مسافة 90 كلم - بين تقاطعي «كاوست» وذهبان.

وباستخدام تقنيات المعالجة من شركة «داو» (الإسفلت المعاد تدويره بالبوليمر - RPMA)، وتقنيات إعادة التدوير المتقدمة من شركة «نابكو»، فإن الهدف من هذه المبادرة هو إنشاء طريق أخضر في الجامعة من خلال استخدام مواد الطرق المستدامة التي تم تطويرها باستخدام البلاستيك المعاد تدويره، حيث من المتوقع أن يوفر الطريق الجديد قوة تحمل عالية للعوامل الخارجية الصعبة، مثل درجات الحرارة المرتفعة والأحمال المرورية، مما يؤدي إلى تقليل صيانة الطريق.

كما عرضت شركة «أفيردا» دعمها للمبادرة من خلال إزالة أي مواد سامة أو غير قابلة للتحصيل من جوانب الطريق السريع. بدوره علق رئيس الجامعة البروفيسور توني تشان، على دور الجامعة في المساهمة في الاستدامة البيئية «تماشيا مع التزامنا بتعزيز الممارسات المستدامة في مجتمعنا، السعودية وعلى مستوى العالم، تدعم مبادرة دربنا أخضر، سعينا الحثيث لاستكشاف الطرق التي يمكننا من خلالها التعاون مع الشركاء لتسريع تطوير التقنيات التي يمكن أن تسهم بشكل أفضل في مستقبل مستدام، والتي ستجعل المملكة واحدة من أكثر البلدان ابتكارا وتقدما واستدامة بيئيا في العالم. وسوف نستمر في الريادة وأن نكون القدوة في هذا المجال للمساعدة في تعزيز الاستدامة في جميع أنحاء المملكة لبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة».

وقالت النائبة والمشاركة العليا لرئيس الجامعة للتقدم الوطني الاستراتيجي في «كاوست» الدكتورة نجاح عشري، «في ضوء النمو والتوسع غير المسبوق لتطوير البنية التحتية في المملكة، تعكس مبادرة دربنا أخضر الإمكانات الهائلة لحل مستدام ومبتكر يمكن أن يقلل من الأثر البيئي لإنشاء الطرق، إضافة إلى التكاليف المرتبطة بصيانة البنية التحتية للطرق، ونحن فخورون بأن تكون الجامعة رائدة في طرح مبادرات تساعد على تحقيق أهداف الاستدامة للمملكة والعالم، كما أننا حريصون على إشراك المجتمعات المحلية وتمكينها من أداء دورها في الانتقال من الاقتصاد الخطي إلى الاقتصاد الدائري، والتصدي للتحديات العالمية، مثل تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي والنفايات والتلوث».

المبادرة تهدف لحماية البيئة بـ4 عناصر:

