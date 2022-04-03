765 جولة رقابية لتعزيز سلامة الغذاء بالطائف

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وأوضحت الأمانة أن نحو 40 فرقة ميدانية نفذت الحملة الرقابية، كما تم إغلاق الأنشطة المخالفة التي لم تتقيد بالاشتراطات الصحية.
وبينت أن الحملات الرقابية مستمرة طوال الشهر الكريم بفترة (صباحية ومسائية)، لمتابعة امتثال الأنشطة بالاشتراطات الصحية ورصد المخالفات الصحية وتطبيق اللوائح البلدية بحق المخالفين، مع تطبيق الجزاءات الرادعة بحق المخالفات والتجاوزات التي تطال صحة المستهلك.
كما نفذت حملة على البسطات العشوائية والمخالفة التي تعرض منتجات غذائية ومشروبات رمضانية معرضة للتلف والفساد وأخرى مجهولة المصدر. وأهابت الأمانة بالأهالي إلى عدم التعامل مع البسطات التي تعرض مواد مجهولة المصدر وأخرى معرضة للتلوث.
مخالفات مرصودة:
- تدني مستوى النظافة
- سوء الحفظ والتخزين
- عرض أغذية خارج نطاق المحل
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