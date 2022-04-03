صحتك تتحسن بعد 20 دقيقة من السيجارة الأخيرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حتى وإن كانت السيجارة الأخيرة قبل 20 دقيقة، ستتحسن صحتك حتما حسبما أكدت وزارة الصحة، فالتوقف عن التدخين في رمضان فرصتك، تمسك بها ولا تيأس. وبصفة عامة انخفضت نسبة المدخنين في المملكة بنسبة تصل من 22.7% إلى 17.5%، وفقا لتقرير منظمة الصحة العالمية.

وصنف تقرير لعام 2021 المملكة واحدة من الدول المتقدمة في مكافحة هذا الوباء الخطير. وجاء في التقرير أن المملكة تقدم الخدمات المساعدة للإقلاع عن التدخين فضلا عن تطبيق كل السياسات لمكافحة التبغ.

وحصلت المملكة على تقييمات عالية لجهودها في تطبيق السياسات الصحية التي تتضمن، وضع الرسائل الصحية على علب السجائر، ونشر الحملات الإعلامية الضخمة لمكافحة التبغ، ومنع شركات التبغ من الإعلانات والدعم التجاري.

والتدخين أحد عوامل الخطر الرئيسة للنوبات القلبية، والسكتات الدماغية، ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD)، بما في ذلك انتفاخ الرئة والتهاب الشعب الهوائية المزمن، والعديد من أنواع السرطان، وخاصة سرطان الرئة، وسرطان الحنجرة والفم، وسرطان المثانة، وسرطان البنكرياس. كما يسبب مرض الشرايين المحيطية وارتفاع ضغط الدم.

مستوى صحتك بعد آخر سيجارة لك

20 دقيقة

ضربات قلبك عادت بشكل تدريجي للمعدل الطبيعي

12 ساعة

معدلات أول أكسيد الكربون في الجسم عادت إلى مستوياتها الطبيعية

15 يوما إلى 3 أشهر

معدل الإصابة بالنوبات القلبية بدأ بالنزول ووظائف الرئة تتحسن بشكل ملحوظ

شهر إلى 9 أشهر

انخفاض السعال وضيق التنفس بشكل كبير

سنة

نسبة خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية للقلب انخفضت إلى النصف

سنتان إلى 15 سنة

انخفض خطر الإصابة بالجلطات الدماغية ووصل إلى معدلات غير

المدخنين

10 سنوات

خطر الموت بسرطان الرئة أقل بنسبة 50 % مع انخفاض نسبة الإصابة

بسرطانات الفم والبلعوم والمريء والمثانة والبنكرياس والكلى

15 سنة

خطر الإصابة بأمراض الشرايين التاجية مساو لغير المدخنين