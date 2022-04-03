كتلة الجسم حد فاصل بين السمنة وزيادة الوزن

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما وصلت نسبة السمنة بين المواطنين إلى 59%، أوضحت هيئة الغذاء والدواء أن زيادة الوزن تختلف عن السمنة، بحسب معدل كتلة الجسم للفرد؛ وهناك عدة طرق يمكن اتباعها تسهم في خفض الوزن. وبحسب إحصاءات وزارة الصحة فإن 28.7% من الذين يعانون السمنة تخطوا الوزن وأصبحوا بدناء فعليا، و31% يعانون من زيادة في الوزن، وذلك في الفئة العمرية من 15 عاما فما فوق، أما نسبة السمنة في الأطفال ما قبل الالتحاق بالمدرسة فبلغت 6%، بينما وصلت بين الأطفال في سن الدراسة إلى 9.3%، مؤكدا أن الأرقام تشير إلى أن 60% من السعوديين لا يمارسون أي نشاط رياضي. الفرق بين الوزن الزائد والسمنة الوزن الزائد يكون معدل كتلة الجسم أكثر أو يساوي 25 السمنة يكون معدل كتلة الجسم أكثر أو يساوي 30 طريقة الحساب معدل كتلة الجسم يساوي الوزن بالكجم على الطول بالمتر 2 أسباب زيادة الوزن - ارتفاع عدد السعرات الحرارية التي يستهلكها الجسم - كثرة تناول الأغذية الغنية بالدهون - قلة الحركة تخفيض الوزن الزائد - تقليل استهلاك الدهون والسكريات - تنظيم برنامج غذائي منخفض السعرات الحرارية - ممارسة النشاط البدني بانتظام

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