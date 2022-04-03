الشؤون الإسلامية في جازان تنظم البرنامج الدعوي النسائي لشهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_جازان ينظم فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان ممثلاً بإدارة الشؤون النسائية البرنامج الدعوي النسائي لشهر رمضان لهذا العام ١٤٤٣هـ ، وذلك من بداية الشهر الكريم ولمدة 10 أيام عبر الاتصال المرئي. ويشمل البرنامج سلسلة من المحاضرات الدعوية يلقيها عدد من الداعيات، وتشمل موضوعات عن استغلال أوقات شهر الصيام، ومسائل في أحكام الصيام والقيام، ونماذج من الأعمال الصالحة في رمضان، ومخالفات تقع من بعض الصائمين. ويأتي البرنامج الدعوي ضمن برامج فرع الوزارة في منطقة جازان لحث الناس وتوعيتهم بأهمية استغلال شهر الخير بالطاعات والأعمال الصالحة.

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