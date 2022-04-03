“بر الهباس” تنفذ مشروع “الإفطار السيار”في شهر رمضان

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_ الحدود الشمالية
نفذت جمعية البر الخيرية بروضة هباس، بمنطقة الحدود الشمالية في شهر رمضان المبارك, مشروع “الإفطار السيّار”، في التقاطعات والطرق وأماكن العمالة، وبعدة مواقع ، بمشاركة عدد من المتطوعين المعتمدين لتوزيع وجبات الإفطار، بالإضافة لإفطار 10 أسر من محدودي الدخل المسجلة بالجمعية.
ويأتي ذلك ضمن مبادرة شهر الخير “أبشر بالخير2” التي دشنها صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية.
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