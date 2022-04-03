محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_واس وزعت جمعية ساعد الخيرية بمدينة عرعر 3020 وجبة إفطار صائم خلال اليومين على الطرقات العامة والمخيمات، بمشاركة عدد من المتطوعين. وأوضحت الجمعية أن تقديم وجبات إفطار الصائمين يوميًا خلال شهر رمضان المبارك؛ يهدف إلى إحياء السنة, لافتة الانتباه إلى أن ذلك ضمن المبادرة المجتمعية تحت عنوان”في شهر الخير أبشر بالخير”.

كانت هذه تفاصيل خبر ساعد الخيرية بعرعر توزع 3000 وجبة إفطار صائم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.