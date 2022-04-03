تجارة جازان ينفذ جولة رقابية على أسواق و محلال الخضار والفواكه بمحافظة أبو عريش

محمد بن مسعود - الدمام -
المناطق_جازان
نفذ فرع وزارة التجارة بمنطقة جازان اليوم ، جولة رقابية مكثفة على سوق ومحال الخضراوات والفواكه بمحافظة أبو عريش، للتأكد من وفرة مخزونها التي تلبي حاجة المستهلكين، ورصد الأسعار بشكل لحظي ودقيق, ومن تدفق سلاسل الإمداد بشكلها المعتاد.
وأوضح الفرع أن الفرق الرقابية ستواصل مهامها وفق اختصاصاتها في الرقابة على الأسواق بجميع مدن ومحافظات المنطقة، وضبط حالات الغش أو تلاعب بالأسعار إن وجدت، وإيقاع العقوبات النظامية على المخالفين، وفقاً للأنظمة واللوائح المنظمة بهذا الشأن، داعيا المستهلكين للإبلاغ عن المنشآت ومنافذ البيع المخالفة عبر تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط :
https://mci.gov.sa/C-app أو عبر مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على الإنترنت.
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