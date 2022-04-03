“البيئة”: تقديم 700 ألف استشارة زراعية عبر “مرشدك الزراعي” خلال 5 أشهر

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة عن تقديم حوالي 700 ألف استشارة زراعية من 77 دولة عبر تطبيق “مرشدك الزراعي” خلال الفترة من نوفمبر 2021م حتى مارس 2022م.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي الدكتور بندر بن محمد الصقهان أن عدد المزارعين المستفيدين من التطبيق محليًا وعالميًا بلغ نحو 206,726 مزارع، منهم 204,531 مزارع داخل المملكة و2,195 مزارع من خارج المملكة، موضحاً أن أكثر من 390 مرشد زراعي مختص وخبير في مناطق المملكة المختلفة، يقومون بتقديم الخدمات الاستشارية والإرشادية “عن بعد” في المجالات الزراعية للمزارعين من خلال تطبيق “مرشدك الزراعي” الإلكتروني.

وأفاد الدكتور الصقهان أن عدد المزارعين المسجلين في تطبيق “مرشدك الزراعي” حتى فبراير 2022م بلغ 209,789 مزارع منهم 52,897 مزارع داخل المملكة، مؤكدًا تجاوز عدد الرسائل بين المرشدين الزراعيين خلال الخمسة أشهر الماضية 395,176 رسالة، وعدد المكالمات 182,467 مكالمة، بينما بلغت الأسئلة حوالي 13,746 سؤال و94267 إجابة في قسم النباتات والآفات، وتم نشر 12,764 منشور إرشادي و55 بث للورش والمناسبات الافتراضية ونحو 68 بث مباشر متنوع.

يذكر أن خدمات تطبيق “مرشدك الزراعي” تشمل: (طلب استشارة، المفكرة الزراعية، البث المباشر، الأخبار الزراعية، التقويم الزراعي، الندوات وورش العمل، المنتجات الزراعية، التجارب الناجحة، المكتبة الرقمية)، حيث تعمل الإدارة العامة للأبحاث والإرشاد الزراعي، على تطوير معايير وضوابط وسياسات لخدمات الإرشاد والتوعية الخاصة بالمستفيدين، بما يشمل الإرشاد البيطري، والإرشاد السمكي، والإرشاد النباتي.