مدرسة قوات الدفاع الجوي يقيم حفل التخرج السنوي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أقام مركز ومدرسة قوات الدفاع الجوي حفل التخرج السنوي لعدد من الدورات للعام التدريبي ( 1442هـ ــ 1443هـ ), بحضور قائد مركز ومدرسة قوات الدفاع الجوي المكلف العميد الركن عبدالله بن علي القرني, وذلك في ميدان المركز. وتضمن الحفل قصيدة شعرية, ثم شاهد الجميع عرضاً مرئياً, وعروضاً عسكرية, وأداء القسم للخريجين, فيما أعلن ركن التعليم, النتائج وتسليم الهدايا للأوائل من الدورات. بعد ذلك, ألقى القائد كلمة شكر فيها معالي قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو على ثقته بقيادة المركز والمدرسة والدعم غير المحدود, مهنأ الخريجين, متمنياً لهم التوفيق.

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