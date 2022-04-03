مبادرة قافلة أبناء الشهداء في المسجد الحرام

ضمن فعاليات مبادرة قافلة أبناء الشهداء، استقبلت مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية النسائية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود بنت خالد العبود، قافلة أبناء الشهداء بمشاركة عضو لجنة المبادرة الأميرة البندري بنت فهد آل سعود والبندري السمحان نائبة المدير العام ورئيسة لجنة الأسر؛ وذلك لتدشين مبادرة إفطار صائم عن شهداء دوت الخليج في القسم النسائي بالحرم، بحضور عدد من زوجات الشهداء وأبنائهم، وكوكبة من المسؤولات، وعدد من القيادات النسائية بالوكالة.

وأوضحت العنود العبود أن تفعيل المبادرة جاء كرد جزءٍ من الجميل لأبناء الشهداء وذويهم، وعرفانًا لمن ضحوا بأرواحهم في سبيل دوت الخليج، وتم اختيار هذا الصرح المبارك كأول محطة في مسيرة القافلة من خلال المشاركة في توزيع وجبات إفطار صائم عن الشهداء في الحرم المكي الشريف بإشراف وكالة الشؤون النسائية. مشيدةً بجهود الوكالة في تسخير كوادرها وتكريس إمكانياتها لتفعيل المبادرة.من جهة أخرى، نوهت البندري السمحان بالجهود المبذولة من مساعد الرئيس العام للشؤون التطويرية بالمسجد الحرام الدكتورة العنود العبود على التعاون الدائم والفاعل في إنجاح المبادرة الوطنية وتحقيق أهدافها المنشودة.