القبض على مواطن بحوزته 60 كيلوجراما من الحشيش

تجهيز 80 مصلى ضمن التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام جهَّزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 80 مصلى في التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام لاستقبال المصلين خلال... مكة المكرمة :دوت الخليج مكة المكرمة :دوت الخليج 02 رمضان 1443 هـ 02 رمضان 1443 هـ

العدل تتيح التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة أعلنت وزارة العدل اكتمال إطلاق خدمة التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة عبر بوابة ناجز الإلكترونية ، بعد نجاح المرحلة الأولى التي... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 رمضان 1443 هـ 02 رمضان 1443 هـ

التعليم: حرصنا على مواءمة العملية التعليمية مع الظروف البدنية أثناء الصوم انتظم خلال اليوم الدراسي الأول من شهر رمضان أكثر من 6 ملايين طالبٍ وطالبة حضوريًا في جميع المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 رمضان 1443 هـ 02 رمضان 1443 هـ

جامعة نورة تطرح برنامجي الدبلوم العالي في اللغة الإنجليزية والفرنسية للسياحة طرحت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بعمادة الدراسات العليا وكلية اللغات، برنامجين للدبلوم العالي في اللغة الإنجليزية... الرياض : دوت الخليج الرياض : دوت الخليج 02 رمضان 1443 هـ 02 رمضان 1443 هـ

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