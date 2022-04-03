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تجهيز 80 مصلى ضمن التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام
جهَّزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 80 مصلى في التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام لاستقبال المصلين خلال...
العدل تتيح التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة
أعلنت وزارة العدل اكتمال إطلاق خدمة التحقق من صكوك حصر الورثة القديمة عبر بوابة ناجز الإلكترونية ، بعد نجاح المرحلة الأولى التي...
التعليم: حرصنا على مواءمة العملية التعليمية مع الظروف البدنية أثناء الصوم
انتظم خلال اليوم الدراسي الأول من شهر رمضان أكثر من 6 ملايين طالبٍ وطالبة حضوريًا في جميع المراحل الدراسية بمدارس التعليم العام...
جامعة نورة تطرح برنامجي الدبلوم العالي في اللغة الإنجليزية والفرنسية للسياحة
طرحت جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن، ممثلة بعمادة الدراسات العليا وكلية اللغات، برنامجين للدبلوم العالي في اللغة الإنجليزية...
كانت هذه تفاصيل خبر القبض على مواطن بحوزته 60 كيلوجراما من الحشيش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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