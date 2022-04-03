اخبار السعوديه

القبض على مواطن بحوزته 60 كيلوجراما من الحشيش

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تجهيز 80 مصلى ضمن التوسعة الثالثة بالمسجد الحرام

جهَّزت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي 80 مصلى في التوسعة السعودية الثالثة بالمسجد الحرام لاستقبال المصلين خلال...

5b6d5b1650.jpgمكة المكرمة :دوت الخليج
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جامعة نورة تطرح برنامجي الدبلوم العالي في اللغة الإنجليزية والفرنسية للسياحة

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icon-byline.png الرياض : دوت الخليج
icon-clock.png02 رمضان 1443 هـ

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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