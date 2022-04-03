406 حوادث مرورية في أول أيام رمضان ومكة الأعلى

أعلنت هيئة الهلال الأحمر السعودي عن إحصائية لعدد الحوادث المرورية التي باشرتها فرق الهلال الأحمر في المناطق خلال اليوم الأول من شهر رمضان الجاري، حيث تم تسجيل 406 حوادث.

وحلت منطقة مكة المكرمة في المرتبة الأولى من حيث الحوادث التي تمت مباشرتها بنحو 168 حادثا ثم منطقة الرياض بنحو 100 حادث ثم المدينة المنورة بـ 25 حادثا مروريا.