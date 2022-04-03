جامعة نورة تطرح برنامجي الدبلوم العالي في اللغة الإنجليزية والفرنسية للسياحة

ويهدف كل برنامج إلى إعداد كوادر مؤهلة مهنيًا بمهارات اللغة الإنجليزية أو الفرنسية في مختلف مجالات السياحة وفقاً للمعايير الوطنية والعالمية، إضافة إلى تمكين الخريجات من اكتساب المعارف والمهارات المهنية في مجالات: الإرشاد السياحي، الفندقة، الترويج السياحي وتنظيم الفعاليات بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في مجال السياحة، كما يسهم البرنامج في التأهيل للحصول على رخصة الإرشاد السياحي؛ مما يتيح فرص أكبر للعمل في قطاعات ومجالات السياحة المختلفة.
ويأتي استحداث مثل هذه البرامج؛ امتدادًا لاتفاقية التعاون بين جامعة الأميرة نورة بنت عبدالرحمن ووزارة السياحة، الهادفة إلى تطوير واستحداث البرامج وتأهيل الطالبات للعمل في مختلف مجالات السياحة. علمًا أنّ التقديم يستمر حتى 7 مايو المقبل.
وللاطلاع على الشروط والتقديم يرجى زيارة الرابط
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