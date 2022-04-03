شكرا لقرائتكم خبر منظومة خدمات متكاملة بالمسجد الحرام خلال الشهر الكريم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - تحرص الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بوكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية على توفير الخدمات لقاصدي بيت الله العتيق، وذلك للارتقاء بمنظومة الخدمات المقدمة لهم.

وتتولى الوكالة الإشراف على الساحات وعمليات التطهير والتعقيم وخدمات التنقل وخدمات أبواب المسجد الحرام وعمليات الغسيل والتطهير والتعقيم، كما جرى فرشه بـ25,000 سجادة.

وفي مجال سقيا ماء زمزم تواصل الوكالة جهودها الخاصة بأعمال السقيا حيث توزع نحو مليوني عبوة زمزم يوميا، و25,000 حافظة ماء زمزم موزعة في أرجاء المسجد الحرام، وتشغيل 2500 مشربية بالتوسعة الشمالية الثالثة، وتأمين مصلى الجنائز والمكبرية بعبوات زمزم، ومتابعة توزيع العبوات في صحن المطاف، مع فحص عينات عشوائية يوميا من مواقع مختلفة لماء زمزم المبارك داخل المسجد الحرام للتأكد من سلامته.

وأصدرت الوكالة 2000 تصريح لسفر إفطار الصائمين داخل المسجد الحرام و70 تصريحا خاصا بالساحات الخارجية.

وتستخدم الوكالة نحو 840 معدة وآلة لتطهير وتعقيم المسجد الحرام، كما تعمل على متابعة عمليات الوقاية البيئية ومكافحة العدوى من خلال تجهيز عدة فرق تعمل على تعقيم جنبات المسجد وساحاته الخارجية، كما جرى تجهيز 8000 عربة لخدمة رواد البيت العتيق منها 5000 عربة عادية ونحو 3000 عربة كهربائية، مع تعقيم العربات قبل وبعد الاستخدام.

ووضعت الوكالة مراقبين على 150 بابا من أبواب المسجد الحرام، لاستقبال المصلين والمعتمرين وتوجيههم إلى الأماكن المخصصة لهم، وتنظيم عملية دخول وخروج المصلين.

غسل وتعقيم المسجد الحرام:

10 غسلات يوميا

4000 عامل وعاملة

130 ألف لتر من المطهرات

2500 لتر يوميا من أجود أنواع المعطرات

35 ألف لتر من المعقمات لتعقيم جميع الأسطح والسجاد

11 روبوتا ذكيا لتعقيم المسجد الحرام