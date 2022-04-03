شكرا لقرائتكم خبر تحليل 100 عينة عشوائية يوميا لمياه زمزم ميكروبولوجيا برمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - للتأكد من جودته وسلامته تأخذ الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في مختبر فحص جودة مياه زمزم، عينات عشوائية من ماء زمزم المبارك بشكل يومي، وتحليلها ميكروبولوجيا وكيميائيا.

يجري ذلك عبر مختبر خاص يقع في سطح المسجد الحرام مجهز بأعلى المعايير العالمية المتبعة في تحليل مياه الشرب، كما تعمل كوادر مؤهلة على إجراء الاختبارات اللازمة ورفع النتائج لإدارة سقيا زمزم بالمسجد الحرام أولا بأول.

ويعمل موظفو المختبر على سحب عينات يومية من جميع مصادر مياه زمزم بالمسجد الحرام؛ للتأكد من سلامتها وخلوها من أي ميكروبات وتقديمها لقاصدي بيت الله الحرام بأفضل جودة ووفق أعلى المعايير الصحية العالمية.

يبدأ بعد ذلك تحليل العينات ميكروبولجيا بتعقيم كبينة السلامة «المكان المخصص للتحليل» بالأشعة فوق البنفسجية وتحضير البيئة المخصصة للكشف عن البكتيريا ومزجها بماء زمزم وإدخالها في المكان المخصص للحضانة على درجة حرارة 37 درجة مئوية لمدة تتراوح بين 24 ساعة إلى 48 ساعة وملاحظة نمو البكتيريا -إن وجدت-، إضافة إلى التحليل الكيميائي الذي يجري خلاله الكشف عن نسبة الأملاح في المياه والأس الهيدروجيني PH ونسبة الكلور والعناصر الكيميائية الأخرى خلال 4 ساعات فقط.

ويمر ماء زمزم المبارك بمجموعة من الإجراءات الصحية والوقائية التي تتخذها الرئاسة بدءا من ضخ المياه من بئر زمزم في دائرة مغلقة عبر فلاتر تحجز الرمال والشوائب، ومواسير لا تصدأ «استانليس استيل» حتى وصولها إلى خزانات مغلقة تماما، ثم تمر على أجهزة التعقيم المبدئية كما تجري نفس الآلية عند نقلها إلى المسجد الحرام عبر فريق من المتخصصين يشرفون على هذه الأعمال؛ للتأكد من التنفيذ وفق أصول فنية متبعة، تلبي تطلعات ولاة الأمر وعنايتهم بالحرمين الشريفين وقاصديهما.

إلى ذلك وزعت الرئاسة العامة لشؤون مسجد الحرام والمسجد النبوي 20 طنا من التمور لليوم الأول من رمضان على سفر الإفطار بالمسجد الحرام.

وأفاد مدير وحدة السفر إبراهيم الحجيلي بأنه منح 2000 تصريح لـ20 ألف سفرة، والإشراف على عملية ترتيب وتنظيم السفر، مشيرا إلى أنه وزع 20 طنا من التمور على قاصدي بيت الله الحرام منزوعة النواة، وذلك لضمان نظافة المسجد الحرام.

فيما دشن الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، مبادرة قافلة الشهداء بعنوان «شهداؤنا في ذاكرتنا» في موسمها الخامس، حيث جهزت 500 وجبة جافة، وتوزيعها بموقع مصلى الجنائز دعما لهم.

وأكد أن هذه المبادرة تأتي ضمن الاهتمام بأبناء شهداء الواجب وذويهم، والتي تجسد الاهتمام الكبير الذي توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين وولي عهده الأمين بأسر الشهداء.

مواقع تؤخذ منها عينات زمزم:

