35 منصة لخدمات العمرة للأفراد القادمين من الخارج

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اعتمدت وزارة الحج والعمرة أخيرا 35 منصة الكترونية لخدمات العمرة للأفراد، والتي من خلالها يمكن للمعتمرين القادمين من خارج المملكة التقدم بطلب إصدار تأشيرات العمرة وتصميم برنامج عمرتهم. وحددت الوزارة 3 خطوات يمكن من خلالها التسجيل في إحدى المنصات الالكترونية والحصول على التأشيرة والتي تشترط أن يكون المعتمر قادما من خارج المملكة. وسيجري إصدار التأشيرة الكترونيا ليتمكن المعتمر من طباعتها مباشرة. خطوات التسجيل: - الدخول على إحدى المنصات الالكترونية المعتمدة لخدمات العمرة للأفراد. - تصميم برنامج العمرة والمتضمن خدمات السكن والنقل، والخدمات الميدانية لإحدى شركات العمرة السعودية، وأي خدمات إضافية اختيارية. - استكمال متطلبات التأشيرة من خلال تسجيل بيانات المعتمرين، وتعبئة نموذج طلب التأشيرة على موقع وزارة الخارجية.

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