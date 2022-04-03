اخبار الخليج – شرطة العاصمة: القبض على شخص قام بسرقة هواتف من مجمعات تجارية ومحلات ومركبات متوقفة

محمد بن مسعود - الدمام - تمكنت مديرية شرطة محافظة العاصمة من القبض على شخص (38 عاما) لقيامه بسرقة مجموعة هواتف محمولة و حقائب نسائية من مجمعات ومحلات تجارية ومركبات متوقفة . وأوضحت أنه فور تلقي البلاغ ، باشرت شرطة المديرية عمليات البحث والتحري، والتي أسفرت عن تحديد هوية المذكور والقبض عليه. وأشارت مديرية شرطة محافظة العاصمة إلى أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وإحالة القضية إلى النيابة العامة.

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