محمد بن مسعود - الدمام - تنطلق بعد قليل المباراة مرتقبة في قمة مباريات الدور نصف النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، والتي ستجمع الهلال والشباب على ملعب الملز

وستكون مواجهة اليوم ثأرية للشباب الذي مني بالخسارة بـ 5 أهداف مقابل هدف في لقاء الجولة 21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، والتي أقيمت في فبراير الماضي ليسعى الفريق لتعويض هذه الخسارة ويواجه رغبة من جانب الهلال لتأكيد جدارته بالفوز الذي حققه.

مباراة الهلال والشباب بث مباشر

وتشهد مباراة الهلال والشباب غياب 7 لاعبين عن الفريقين.

وسيغيب عن الشباب 4 لاعبين هم: الكاميروني جون ماري، متعب الحربي، كارلوس جونيور، باولينيو.

أما عن الهلال فسوف يغيب 3 لاعبين وهم: سالم الدوسري بسبب كورونا، علي البليهي بسبب الإصابة، أندري كاريلو بسبب الإصابة.