أمانة الأحساء توقع مذكرة شراكة مع جمعية تحفيظ القرآن الكريم

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_المنطقة الشرقية

وقَّعت أمانة الأحساء مذكرة شراكة مع جمعية تحفيظ القرآن في المحافظة اليوم، وذلك كون الأمانة قطاعًا خدميًّا وتطويريًّا يُعنى بالعديد من الخدمات ذات النفع العام ،إضافةً إلى ما تقوم به من مبادرات ومشاريع خدمية وتنموية في الحاضرة.

ووقَّع المذكرة أمين الأحساء المهندس عصام بن عبداللطيف الملا ، ورئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن الكريم ناصر بن محمد النعيم.

وأوضح المهندس الملا، أن توقيع المذكرة يأتي انطلاقاً من دعم واهتمام القيادة الرشيدة – أيدها الله – بهذا الجانب ، وانسجاماً مع رؤية المملكة 2030 ، كما أن جمعية تحفيظ القرآن الكريم تهدف إلى الريادة في تعليم وتعلّم القرآن الكريم على مستوى المملكة.

وأكد رئيس مجلس إدارة جمعية تحفيظ القرآن أهمية توقيع المذكرة الهادفة إلى تعزيز التعاون بين الطرفين،ودراسة وبحث وتنفيذ العديد من الأعمال المشتركة في تعاون الطرفين في غرس تعظيم كتاب الله لدى المجتمع، بالإضافة إلى إسهام الطرفين في الدعم والاهتمام بحُفَّاظ القرآن الكريم وتشجيعهم، وكذلك سعي الجانبين إلى اقتراح البرامج الثقافية والتوعوية التي تخدم أوساط المجتمع بمختلف وسائل التواصل.

من جهة أخرى، أطلقت أمانة الأحساء بالتعاون مع الجمعية مسابقة (حفظ القرآن الكريم وتلاوته)،التي تستمر حتى 16 من شهر رمضان الجاري، على أن يتم تكريم الفائزين في الـ 19 من الشهر ذاته بجوائز تصل إلى 50 ألف ريال، حيث تهدف المسابقة إلى تشجيع المجتمع للإقبال على كتاب الله تعالى وربطهم بالقرآن الكريم ، وتهيئة الحُفَّاظ المتقنين للمشاركة في المسابقات المحلية والدولية ،وإبراز القدرات المتميزة ومكامن الإبداع لدى حفظة القرآن الكريم.