محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات أوضحت النيابة العامة أن المتسول هو “من يستجدي للحصول على مال غيره دون مقابل، أو بمقابل غير مقصود بذاته نقدًا أو عينًا، بطريقة مباشرة أو غير مباشرة، في الأماكن العامة أو الخاصة أو في وسائل التقنية والتواصل الحديثة، أو بأي وسيلة كانت.. وممتهن التسول هو مَن قُبض عليه للمرة الثانية أو أكثر وهو يمارس التسول”.

وقالت النيابة العامة عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: “كل من امتهن التسول، أو أدار متسولين، أو حرّض غيره، أو اتفق معه، أو ساعده -بأي صورة كانت- على أي من ذلك ضمن جماعة منظمة تمتهن التسول؛ يُعاقَب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة مالية تصل إلى مائة ألف ريال”.

كانت هذه تفاصيل خبر النيابة العامة: عقوبة امتهان التسول تصل للسجن لمدة سنة وغرامة مالية 100 ألف ريال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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