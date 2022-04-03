«المرور»: ضبط 255 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة

محمد بن مسعود - الدمام - 09-02-1443 09:11 صدى تبوك – متابعة تمكنت إدارات المرور بمختلف مناطق المملكة، اليوم الأحد، من ضبط 255 دراجة آلية مخالفة بمختلف مناطق المملكة. يأتي ذلك في إطار الحملات الميدانية المستمرة التي تقوم بها إدارات المرور؛ حيث تم ضبط الدراجات الآلية المخالفة لنظام المرور. وأهابت إدارات المرور، بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور.

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