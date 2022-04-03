توتنهام يتغلَّب على نيوكاسل بخماسية في الدوري الإنجليزي

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_متابعات

تغلَّب توتنهام هوتسبير على ضيفه نيوكاسل يونايتد بخمسة أهداف مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما اليوم ،على ملعب “تتونهام هوتسبير”، وذلك ضمن مباريات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وبهذه النتيجة تقدم توتنهام إلى المركز الرابع و 54 نقطة،فيما بقي نيوكاسل بالمركز 15 وله 31 نقطة.