ألمانيا: سيصيبنا الفقر جراء حرب روسيا وأوكرانيا

محمد بن مسعود - الدمام - المناطق_وكالات

توقع وزير المالية الألماني، كريستيان ليندنر، “خسارة الرخاء” بالنسبة للجميع في ألمانيا نتيجة حرب روسيا في أوكرانيا، مؤكدًا أنها ستجعلنا جميعًا أفقر نظرًا لأننا سندفع المزيد مقابل الطاقة المستوردة”. وفقًا لـ”بيلد أم زونتاج” الألمانية اليوم.

وأضاف “حتى الدولة لن يمكنها الحد من الخسارة في الرخاء ولكن الحكومة ستخفف حدة الصدمات الأكبر”. وأوضح أنه لهذا السبب سيتم دعم المحتاجين وتأمين وجود الشركات المهددة. واستدرك قائلاً “نظرًا لأن الوسائل المالية محدودة فلا يمكن أن تسري هذه الإجراءات سوى لفترة مؤقتة”.

وعن وصول معدل التضخم في ألمانيا إلى 7.3 % في مارس، قال “لدي مخاوف جدية على التطور الاقتصادي.. النمو يتراجع والأسعار تزداد”.

وأضاف وقال إننا يجب أن نضع على المدى الطويل “أسسًا جديدة لأجل الرخاء، ويجب أن تجدد ألمانيا نموذج النمو الخاص بها لاقتصاد السوق الاجتماعي والبيئي”.

وأكد أن الدولة ستعمل على كبح الديون “نعم إذا لم يكن هناك كارثة جديدة سيتعين علينا الالتزام بكبح الديون”، موضحًا أن هذا ما ينص عليه القانون الأساسي.